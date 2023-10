SOS Kinderdorf Pinkafeld erweitert Angebot

„Wir stellten der Gemeinde das Grundstück zur Verfügung und bieten in Zukunft Platz für eine Gruppe, die halbtags betreut wird und eine Gruppe, die ganztägig den Kindergarten besuchen kann“, sagt Kinderdorf-Leiter Marek Zeliska. „Insgesamt stehen den 50 Kindern neun Pädagoginnen zur Seite“, sagt Zeliska. Konkrete wird das Angebot mit einem Zubau erweitert. Seit Anfang September 2023 werden 50 Kinder in zwei Gruppen betreut. Ermöglicht wurde dies, nachdem der Stadtgemeinde ein Grundstück am Areal der Hermann-Gmeiner-Straße zur Verfügung gestellt wurde. Im Rahmen eines Besuches überzeugte sich Landesrätin Daniela Winkler von den guten Rahmenbedingungen in Pinkafeld.

„Die Nachfrage ist groß, es zeigt sich, dass die Entscheidung richtig war. Langfristig gesehen investieren wir laufend in die Kinderbetreuung, um noch mehr Plätze zu schaffen“, sagt Landesrätin Daniela Winkler, die froh ist, dass es mit dem SOS- Kinderdorf eine Kooperation gibt.

„Mit diesem gemeinsamen Projekt, wird das Angebot der Kinderbetreuung in Pinkafeld wesentlich verbessert. Wichtig ist, dass jedes Kind einen Platz in einer Kinderbildungseinrichtung und Kinderbetreuungseinrichtung bekommt und die Betreuung gesichert ist“, sagte Winkler bei der Eröffnung in Pinkafeld

Das Gebäude wurde dank der hervorragenden Arbeit regionaler Unternehmen und des Pinkafelder Bauhofes in kürzester Zeit errichtet und ist bereits seit Anfang September in Betrieb.