Zukunfts-Investitionen in Loipersdorf/Kitzladen

Der Spatenstich für die Erweiterung des Kindergartens in Loipersdorf-Kitzladen wurde gesetzt. „Der neue Kindergarten stellt eine wertvolle Investition in die Zukunft der Gemeinde dar“, sagte Landesrat Mag. Heinrich Dorner beim Festakt. „Wir investieren mit der Erweiterung des Kindergartens in die Zukunft unserer Kleinsten. Die gesamte Gemeindevertretung steht einstimmig hinter dem Projekt. Ich bin dankbar, dass der Bau über die PEB (Projekt Entwicklung Burgenland) abgewickelt wird. Bis zur Fertigstellung sind die Kinder in Containern untergebracht. Der Umzug verlief reibungslos“, sagt Bürgermeister Jürgen Zimara.

Generalsaniert und zugebau

tDas Bauvorhaben umfasst die Generalsanierung der beiden bestehenden Kindergartengruppen inklusive Sanitärbereich (Fenster, Estrich, Fußbodenheizung, Heizungsanlage, Dachsanierung) sowie einen Zubau in Form eines Bewegungsraumes, eines Lagerraums und Umkleiden.

Die verbaute Fläche beträgt 631 Quadratmeter, wobei der Bestand von rund 529 Quadratmeter durch den Zubau um rund 102 Quadratmeter erweitert wird. Der Kindergarten beherbergt 43 Kinder, die von vier Pädagoginnen und drei Kindergarten-Helferinnen betreut werden. Burgenlandweit sind es derzeit rund 80 PEB-Projekte, die entweder in Umsetzung oder in Vorbereitung sind.