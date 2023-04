Buchpräsentation: Das Dorf am Zaun

„Das Dorf am Zaun“ ist ein Buch über die Fähigkeit von Menschen, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden. Um Freunde zu werden und Freunde zu bleiben, und wenn diese Hindernisse Zäune sind, wird die Botschaft noch klarer. Denn letztendlich geht es nur um das eine: es geht um Menschlichkeit. „Die Idee ist mir schon vor einigen Jahren im Rahmen der Migrationsthematik gekommen. Als man in Ungarn begann, einen Zaun zu Serbien zu bauen. Das hat mich sehr bewegt“, sagt Autor Florian Toth. „Ich hatte das Gefühl, dass sich schon wieder Menschen durch Zäune abgrenzen, obwohl wir eigentlich in die andere Richtung gehen sollten“, sagt der Student aus Oberschützen, der den Text zu diesem Buch in Form eines Gedichtes verfasste.

„Ich habe das in einem Guss geschrieben und meine Freundin hat das Gedicht dann als Weihnachtsgeschenk für mich illustriert. Es hat dann zwei Jahre gedauert, bis wir aus dem Text und aus den Bildern ein Buch gemacht haben“, sagt Florian Toth. Besagte Freundin ist Julia Zink und es ist die Kraft ihrer Illustrationen, die die Botschaft des Buches unterstreicht. In Form von stimmungsvollen Bildern, an Hand visueller Wege, die helfen sollen die Geschichte zu erklären. Denn ein derart sensibles Thema in ein Kinderbuch zu verpacken, das braucht Mut.

Aus unbekannten Fremden werden Freunde mit Namen

„Was mich an dieser Sache sehr geprägt hat, war die Begegnung mit diesen Menschen“, sagt Toth. „Ich habe geflüchtete Menschen kennengelernt, habe mit ihnen gegessen und gefeiert und rasch bemerkt, dass die Menschen Probleme und Freuden haben, wie ich. Warum diese dann als Spielball in der Politik benutzt werden, das hat mit Angst zu tun. Es braucht mutige Menschen, auf beiden Seiten, die aufeinander zugehen, statt einen Keil hineinzutreiben. Das finde ich unredlich“.

Buchpräsentation im Büchertraum

Das Buch wird in Form einer Lesung am 24. April um 19:30 im Büchertraum Bad Tatzmannsdorf präsentiert. Florian Toth wird auch über seine Arbeit als Clowndoctor bei den Roten Nasen berichten. Über seinen Weg zur Clownerie, was ihn daran fasziniert und wie er als Gesundheitsclown im Krankenhaus die Besuche gestaltet.

Eine Lesung für Kinder gibt es schon um 17 Uhr.

