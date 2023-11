Stadtschlaining investiert in die Zukunft

„Zu den wichtigsten Angeboten und Serviceeinrichtungen einer kommunalen Infrastruktur zählt natürlich ein Kindergarten, der heutigen Ansprüchen in architektonischer und ausstattungstechnischer Hinsicht und nicht zuletzt punkto Nachhaltigkeit gerecht wird. Er soll den Kindern eine Atmosphäre, in der sie sich wohl und geborgen fühlen, und bestmögliche Betreuung bieten. Daher ist es wichtig, dass der Zubau erfolgt, damit der Kindergarten in Stadtschlaining all diese Anforderungen erfüllt. Außerdem stellt er eine wertvolle Investition in die Zukunft der Gemeinde dar“, erklärte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner beim Spatenstich.

„Wir wachsen weiter in Stadtschlaining, es gibt einen großen Ansturm an Kindern, daher war die Erwartung der Kinderkrippe notwendig. Wir hoffen, dass im September 2024 die Kinder die neuen Räume benutzen können“, sagte Bürgermeister Markus Szelinger, für den es eine besondere Herausforderung ist, den laufenden Kindergartenbetrieb uneingeschränkt weiter aufrecht zu erhalten. Aus gutem Grund, denn der Zubau befindet sich über einem natürlichen Überlaufbecken.



Im Kindergarten befinden sich aktuell 47 Kinder, die Krippe wird von 18 Kindern besucht. Betreut werden diese von Kindergartenleiterin Michaela Divosch sowie sieben Kindergärtnerinnen und vier Helferinnen.

PEB setzt 25 kommunale Projekte mit einem Volumen von 45 Millionen Euro um

Die PEB berät Gemeinden und öffentliche Auftraggeber bei ihren Bauprojekten und ist dabei Partner für Entwicklung. Sie unterstützt die Realisierung der Bauprojekte schnell, kompetent und auf Augenhöhe. „Die PEB hat sich seit Beginn als verlässlicher Partner der burgenländischen Kommunen erwiesen, das wird auch von diesen sehr geschätzt. Circa 25 kommunale Projekte werden 2023 für Gemeinden mit dem Volumen von rund 45 Millionen Euro umgesetzt. Insgesamt sind rund 80 Projekte entweder in Umsetzung oder in Vorbereitung. Mit der Unterstützung und Begleitung durch die PEB von der Planung bis hin zur Umsetzung und Finanzierung können wir unsere Kommunen enorm entlasten – so wie auch die Gemeinde Stadtschlaining bei ihrem Kindergartenprojekt“, betonte Heinrich Dorner.