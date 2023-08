Der Pinkafelder „Ferienexpress“ ist 35 Jahre alt

Der Ferienexpress der evangelischen Pfarrgemeinde Pinkafeld weckt bei vielen Erwachsenen Kindheitserinnerungen. Heuer fand die Kinderwoche zum 35. Mal statt.

„Entstanden ist die Idee da ich bei ähnlichen Ferienangeboten auf der Burg Finstergrün oder am Osiachersee mitgemacht habe. Und da bin dann darauf gekommen, dass es sich ganz viele Familien nicht leisten können, so lange fortzufahren“, sagt die Leiterin der Kinderwoche, Gertraud Rusche. „Am Anfang fand der Ferienexpress immer mitten in den Ferien statt, weil es zu diesem Zeitpunkt den meisten Kindern zuhause schon langweilig war und sie sich dann wirklich gefreut haben, dass es so ein Angebot gibt. Mittlerweile ist die Anzahl der „Konkurrenz“ gottseidank schon recht groß, da sich so die Kinder entscheiden können und nicht auf nur ein Angebot angewiesen sind. Ein großes Ziel ist es, das Evangelium weiterzugeben und von Gott zu erzählen, in Form von Gesang, Spiel und kreativen Bastelideen. Der Ferienexpress endet immer mit einen Familiengottesdienst, der von den Kindern gestaltet wird. Das ist immer sehr bunt und schön“, sagt Rusche. Heuer waren 25 Kinder mit dabei, aber der „Ferienexpress“ wurde auch schon von 70 Kinder gebucht. Lebensfreude ist ein

großes Thema„Ich wünsche mir, dass die Kinder Lebensfreude mitnehmen, also dass ist mir wirklich ganz wichtig. Deshalb ist der Ferienexpress auch eine Mischung aus geistlichem Programm, aber eben mit der Frage wie man das in den Alltag rüberbringen und anwenden kann. Es nutzt nämlich nichts eine biblische Geschichte nur zu hören, es bringt viel mehr, wenn man das auch erleben kann und man weiß, aha, dass hat auch mit mir zu tun und dass es nicht nur um etwas geht, was vor 2.000 Jahren passiert ist“, erklärt Gertraud Rusche. Was bleibt, sind strahlende Kinderaugen „Grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich total dankbar bin für diese 35 Jahre, in denen wir den Ferienexpress veranstalten konnten und dankbar für alle Kinder, die dabei waren. Im Schlussgottesdienst bedanke ich mich immer dass die Kinder so brav mitmachen, da haben schon viele Eltern gesagt, dass das sicher nicht immer stimmen kann“, schmunzelt Getraud Rusche.

„Aber es stimmt wirklich. Natürlich war es manchmal anstrengend, dass möchte ich auch gar nicht leugnen, aber im Grunde war es wirklich immer schön die Freude zu sehen, wenn die Kinder strahlen, also dass ist wirklich total schön“, sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Pfarrgemeinde.