Kinofreunde können aufatmen. Am Freitag, dem 29. Mai sperrt das Dieselkino Oberwart nach elf Wochen Schließphase wieder auf. "Wir arbeiten auf Hochtouren am Programm und an der Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen. Für genügend Sicherheitsabstand wird jedenfalls gesorgt sein", erklärt Hannes Kaindlbauer vom Dieselkino.

Mehr Infos zum Programm in den nächsten Tagen auf www.dieselkino.at