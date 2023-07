Open-Air Gebete im Schwimmbad

Gottesdienste am Strand, auf einem Berg, im Wald, oder an einem Fluss liegen im Trend. Um die Kirche zum Volk bringen, ist Kreativität gefragt, also stellen Kirchen immer öfter Altäre unter freiem Himmel auf, um Besucher nach draußen zu locken.

In Oberschützen fand ein Outdoor-Gottesdienst im Schwimmbad statt und initiiert von der evangelischen Pfarrerin Tanja Sielemann, waren an die 100 Kirchgänger mit dabei. „Der Gottesdienst war wirklich gut besucht und es gab danach auch sehr viele gute Gespräche“, sagt Bürgermeister Hans Unger. „Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, um den Gottesdienst in schönem Rahmen gestalten zu können. Das Feedback war sehr positiv. Es wird wieder einen Gottesdienst im Schwimmbad geben“, sagt Unger.

Das Schwimmbad in Oberschützen wird wie die BVZ berichtete nach und nach saniert, eine Zusammenlegung mit Bad Tatzmannsdorf ist kein Thema mehr. Und das Bad wird sehr gut angenommen. Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist so groß, dass es in den ersten beiden Juli Wochen einen ASKÖ-Kurs gab. Ein Schwimmkurs in der dritten Juliwoche wird von der Sportunion organisiert.