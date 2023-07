Der ganze Eisenberg feierte

Wetterbedingt verlegte man die Feier am Samstag der Vorwoche kurzerhand in die Mehrzweckhalle, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat, im Gegenteil. Im Zentrum des Festes stand das gemütliche Beisammensein und natürlich die edlen Tropfen der Eisenberger Winzer. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Gruppe „MK Quadrat“. Viel Spiel und Spaß gab es auch für die jüngsten Gäste, die sich auf der Schaukel, Hüpfburg, am Zuckerstandl oder bei der Schießbude austoben konnten.