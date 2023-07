Ein G'riss um Ärzte

Das Lachen kann einem bei diesem Thema aber schon lang vergehen, vor allem, wenn man in den Bezirksvorort nach Oberwart schaut. 14 Mal war eine Kassenstelle in den letzten Monaten in Oberwart ausgeschrieben, ehe das kleine Unterwart dem großen Oberwart die Stelle weggenommen hat. In Unterwart gab es nämlich eine Bewerberin, die in Kürze ihre Kassenordination für Allgemeinmedizin eröffnet wird und in Oberwart hat man bei 14 Ausschreibungen nicht eine einzige Bewerbung an die Ärztekammer geschickt. Jetzt mögen die Experten und Politiker ihre Gründe dafür finden, aber als normaler Gemeindebürger darf man sich schon die Frage stellen, was da schief läuft, wenn eine mehr als 8.000-Einwohner-Stadt nur mehr drei Kassenärzte hat? Schuldzuweisungen in jegliche Richtungen bringen den Oberwarter Bürgern zwar auch keine Ärztinnen und Ärzte in ihre Stadt, aber ein bissl mehr Einsatz der Stadtpolitik hätte vielleicht nicht geschadet....