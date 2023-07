Geld löst nicht alles

Am Dienstag hat dann die Bundesregierung anlässlich des Sommerministerrats beschlossen, dass die mehrfach angekündigten hundert Kassenarztstellen in Österreich bis zum Jahresende kommen sollen inklusive „Startbonus“ von bis zu 100.000 Euro für all jene Ärzte, die eine Kassenpraxis eröffnen wollen. Zudem will man per Gesetz einen Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin schaffen, um den Beruf attraktiver zu machen. Klingt ja alles ganz vielversprechend, meint ihr kleiner Bürgermeister, auch wenn er an jene Gynäkologin denkt, die in Großpetersdorf erst vor wenigen Wochen ihre Ordination eröffnete und jetzt mangels finanzieller Attraktivität ihren Kassenvertrag wieder kündigt. Aber und da bleibt ihr kis bíró dabei, geht es beim Arztberuf auch um Idealismus und nicht nur darum, wer mehr verdienen kann und da bleibt der finanzielle Anreiz auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, um das Problem langfristig zu lösen.