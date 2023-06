KJPP Oberwart: Anker in bewegten Zeiten

Seit zehn Jahren bietet die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP) der Sozialen Dienste Burgenland am Standort Oberwart Hilfe an. Mehr als 4.000 Kinder und Jugendliche wurden in diesem Zeitraum in etwa 30.000 Terminen von den mittlerweile 15-köpfigen multiprofessionellen Team, dem Fachärzt, Psychologen, Ergotherapheuten, Sozialarbeiter und Psychotherapeuten angehören, behandelt. „Die Einrichtung ist somit zu einer wichtige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Südburgenland geworden, die in psychische Not geraten sind, Verhaltensauffälligkeiten zeigen, Probleme im Kindergarten, Schule oder im häuslichen Kontext haben, oder verschiedenste Gewalterfahrungen erleben mussten“, erklärt Chefärztin Sylvia Kaschitz und betont auch, dass man ebenfalls wichtige Anlaufstelle für Eltern, Angehörige oder Behörden, die eine Beratung, Information und Aufklärung über psychische Krankheiten benötigen, sei. Die Problemfelder seien, so Kaschitz, unterschiedlich. „Dazu gehören Angststörungen, Depressionen, Essstörungen oder auch Entwicklungsstörungen, die man behandle.“ Immer mehr Kinder und Jugendliche kämpfen mit psychischen Problemen. Die Pandemie war hier nochmals ein Beschleuniger, sagt auch Johannes Zsifkovits, Geschäftsführer der Sozialen Dienste Burgenland (SDB). Landesrat Leonhard Schneemann betonte, dass man den „öffentlichen Versorgungsauftrag als Land sehr ernst nehme, um diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen.“ Eine wichtige Rolle spielen die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Vernetzung mit allen involvierten Institutionen und Berufsgruppen wie Schule, Kindergarten, Kinder- und Jugendhilfe, Schulpsychologie, Kinderdörfer, externe Behandlungs- und Therapieeinrichtungen. Die Inanspruchnahme der Leistungen der KJPP ist kostenlos, außerdem ist keine Überweisung notwendig.

