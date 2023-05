Klangfrühling 2023 im Zeichen von Friede und Liebe

Der Klangfrühling in Stadtschlaining zählt zu einem der musikalischen Highlights am Kalender der Burgstadt. Bereits am Montag erfolgte der schwungvolle Auftakt des Festivals mit mehr als 300 Kinderstimmen aus acht Volksschulendes Burgenlandes. Am Dienstag wurde die Veranstaltung mit einem lyrisch-musikalischen Abend von Nicholas Ofczarek fortgesetzt, während am Mittwoch die offizielle Eröffnung mit der Uraufführung der Frosch-Oper „Toadette“ des 17-Jährigen Jack Austin Dauner erfolgt.

Am Donnerstag, dem 18. Mai geht die Veranstaltung mit einem musikalischen Start in den Tag weiter. Der Gitarrist Helmut Jasbar interpretiert beim Sonnenaufgangskonzert Musik aus vier Jahrhunderten. Die Grazer Frauenphilharmonie mit Dirigentin Yu-Hao Lorenz laden am Donnerstagabend zu einem Konzert in das Granarium der Burg Schlaining ein.

Gitarrist Helmut Jasber lädt am Donnerstag zum Sonnenaufgangskonzert in den Engelsaal ein. Foto: Maria Frodl

Lange Nacht der Burgenländischen Musik

Am Freitag laden burgenländische Musikerinnen und Musiker zur langen Konzertnacht ein. Der Abend beginnt im Engelssaal mit den SolistInnen Maria Gstättner, Helene Kerenyi und Wolfgang Vladar, die vom Pannonischen Blasorchester begleitet werden. Anschließend werden im Innenhof der Burg Werke von Wolfgang R. Kubizek von Ostpol Reloaded präsentiert. Anna Maria Niemiec und Lorina Vallastater erwarten die Gäste danach im Rittersaal. Abgerundet wird der Tag von Soundkünstlerin Astrid Schwarz mit dem Vocalensemble IL CANTO und Eduard Kutrowatz auf dem Klavier.

Maria Gstättner und Helene Kerenyi starten mit Wolfgang Vladar in die Lange Nacht der burgenländischen Musik. Foto: zVg

Klangschlaining und klingende Bilder

Auch in diesem Jahr wird wieder in den verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Stadtschlaining musiziert. Der Klangschlaining beginnt ab 13 Uhr in Neumarkt und endet bei der Evangelischen Pfarrkirche. Dort werden die Gäste zum „Schauen und Swingen“ eingeladen.

Yuko Batik rundet mit ihrer Musik auf dem Klavier den Klangschlaining am Samstag in der Evangelischen Pfarrkirche statt. Beim „Schauen & Swingen“ kann in diesem Jahr erstmals neben der Musik auch bildnerische Kunst in Form einer Ausstellung genossen werden. Foto: zVg

Gottesdienst und Tafelmusik

Eine inzwischen fixe Tradition beim Klangfrühling ist der Gottesdienst mit anschließender Tafelmusik. In diesem Jahr wird der Gottesdienst in der Katholischen Pfarrkirche mit den Stimmen des Vokalensembles IL CANTO begleitet. Anschließend wartet auf die Gäste die Tafelmusik im Burghof.

Karten gibt es im Tourismusbüro Stadtschlaining unter der Nummer + 43 3355/22 01-30, per Mail an tickets@klangfruehling.at oder auf www.oeticket.at.

