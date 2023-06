Musical & Stage Dance Company: „Voices of Musical“

Die Mitglieder der Musical & Stage Dance Company laden am 17. Juni um 18.30 Uhr ins Kulturzentrum Oberschützen. Dort präsentieren sie ihre alljährliche Show „Voices of Musical – Klassik vs. Pop“. Tickets dafür gibt es auf oeticket. Am 24. Juni um 17 Uhr und am 25. Juni um 15.30 Uhr zeigt der Nachwuchs ihr Können beim Kinder-für-Kinder-Musical „Das Gold von den Sternen“, von Edda Adamovics im Kultursaal Riedlingsdorf. Karten gibt es unter 0664/3437974.

Das Highlight des Jahres gibt es in den Herbstferien zu bestaunen. Als Auftakt zu unserem 25-jährigen Bestandsjubiläum im nächsten Jahr zeigt die Musical Company ein Thriller-Musical von Robin Felix Zapfel. Die Musik stammt von Franky Wild, die Songtexte von Edda Adamovics, die Choreographien werden Carina Zapfel und Sabrina Kirchsteiger übernehmen.