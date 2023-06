PannoniArte geht in die zweite Runde

Der Bad Tatzmannsdorf-Tourismus wird mit der PannoniArte auch heuer ein Klassikfestival mit hochkarätigen Künstlerinnen und Werken bedeutender Komponisten ausrichten. Aima Maria Labra-Makk fungiert auch heuer wieder als künstlerische Leiterin. Die Eröffnungsakte am Donnerstag stehen ganz im Zeichen der Kammermusik. Christian Altenburger, Orfeo Mandozzi, Janna Polyzoides sowie die künstlerische Leiterin Aima Maria Labra-Makk geben bei der „Ouvertüre“ Brahms, Schubert, Debussy und Liszt zum Besten. Die polnische Pianistin und Chopin-Interpretin Aleksandra Mikulska sowie das Girardi Quartett mit Harald Martin Winkler, Volker Hannes Zach, Thomas Kálmán Széll und Ruth Straub gestalten künstlerisch den Freitag. Der Samstag und somit dritte Tag steht unter dem Glanz von Weltstars. Die international gefeierte Sopranistin Ildikó Raimondi nimmt uns mit auf eine Liederreise mit einem kleinen Abstecher in die Welt der Operette. Der Abschluss findet im Rahmen einer Matinée in der katholischen Kirche statt.

Karten und weitere Infos gibt es online auf www.bad.tatzmannsdorf.at/pannoniarte und im Büro von Bad Tatzmannsdorf Tourismus. Tageskarten gibt es ab 35 Euro, 4-Tages-Festivalpässe sind ab 115 Euro erhältlich.

