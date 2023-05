Klinik Oberwart: Neuer Primar für Kinderabteilung

Die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde an der Klinik Oberwart bekommt einen neuen Primarius: Dr. Ernst Prethaler, bisher Oberarzt und stellvertretender Leiter der Akuteinheit an der neonatologischen Intensivstation an der Universitätskinderklinik in Graz, wird ab Juni die Position des Abteilungsvorstands in Oberwart übernehmen. Er folgt damit auf Primar Dr. Robert Bruckner, der per Jahreswechsel in den Ruhestand getreten ist.

Dr. Stephan Kriwanek, Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland – Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H., sagt: „Wir freuen uns, mit Dr. Prethaler einen sehr umfassend qualifizierten Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde als neuen Abteilungsvorstand gewonnen zu haben. Insbesondere sein spezielles Know-how und seine langjährige Erfahrung im Bereich Neonatologie und Kinder- Intensivmedizin sind eine Bereicherung für den Standort. Wir sind sicher, dass er seine Expertise und sein Engagement einbringen wird, um die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde und Neonatologie in der Klinik Oberwart auch im Hinblick auf den Umzug in den Neubau weiterzuentwickeln und die bestmögliche medizinische Versorgung und das bestmögliche Service für unsere jüngsten Patientinnen und Patienten und deren Familien zu bieten. Bei Oberarzt Dr. Klaus Abraham darf ich mich darüber hinaus herzlich für die interimistische Leitung der Abteilung bedanken.“

Fokus auf neonatologische Station

Dr. Prethaler hat sich in seiner 20-jährigen Tätigkeit als Mediziner vor allem auf die Erstversorgung und Behandlung von Neugeborenen fokussiert: „Ich will diese Expertise insbesondere für die Weiterentwicklung der neonatologischen Station der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde in Oberwart einbringen. Abgesehen davon ist es mir ein besonderes Anliegen, die Ausbildungsqualität des Standortes zu fördern, um die ausgezeichnete medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in der Region Südburgenland und darüber hinaus weiterhin in hoher Qualität anbieten zu können.“

Dr. Ernst Prethaler leitet ab 1. Juni die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde in Oberwart. Foto: Privat

Dr. Ernst Prethaler wurde 1975 in Mödling geboren. Er hat sein Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien und Graz absolviert und hat im November 2003 zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert.

Seine Ausbildung zum Allgemeinmediziner hat er im Rahmen des Präsenzdienstes im HSP Wien-Stammersdorf und im LKH Klosterneuburg absolviert. Anschließend hat sich Dr. Prethaler für eine Facharztausbildung in Kinder- und Jugendheilkunde entschieden und diese 2011 abgeschlossen. In der Folge hat er eine Zusatzausbildung im Bereich der Pädiatrischen Pulmologie und Allergologie absolviert und außerdem, nach dreijähriger Ausbildung, den Additiv- Facharzt für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin erlangt. Er verfügt seit 2007 auch über ein aufrechtes Notarzt-Diplom.

Dr. Prethaler hat 2017 ein Diplom aus einem Universitätslehrgang für Führungskräfte erworben und arbeitet aktuell an einem Postgraduate-Master-Abschluss (MBA) in Health Care and Hospital Management.

Er unterrichtet seit Jahren an der FH Joanneum Graz (Health Studies) im Rahmen der Hebammen- und der Pflegeausbildung und ist auch darüber hinausgehend sehr oft aktiv als medizinischer Vortragender tätig.

