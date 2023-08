Jabinger wurde zum Lebensretter

So schnell kann man gar nicht schauen und das Leben ist vorbei, doch Peter aus Jabing ergriff seine Chance und gab einer Frau aus Amerika ihr Leben zurück. Und diese Heldentat begann so:

„Vor acht Monaten habe ich mich im Zuge einer Blutspende bei einer Typisierungsaktion der Organisation „Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich“ als Stammzellenspender typisieren lassen. Völlig überraschend bekam ich fast sechs Monate später von „Geben für Leben“ die Nachricht, dass ich unter Umständen für einen Leukämiepatienten als passender Spender infrage komme.“, sagt Peter (Nachnahme wurde der Redaktion nicht genannt).

Kein Grund lange nachzudenken

Ohne mit der Wimper zu zucken, war der Jabinger bereit, Menschenleben zu retten. „Die Untersuchungen mit „Geben für Leben“ sind völlig reibungslos abgelaufen und am Untersuchungs- und Spendeort in der Asklepios-Fachklinik Gauting war alles perfekt„, so der Jabinger. Im Fall vom Peter wurde eine Stammzellenspende in Form einer Knochenmarktransplantation durchgeführt, wo unter Vollnarkose eine Knochenmarkpunktion aus dem Beckenkamm stattfindet. Schneller als er dachte und ohne Probleme war alles vorbei und das Gefühl, danach vielleicht einem Menschen damit das Leben gerettet zu haben, war unbeschreiblich.

Brief an seine Blutsschwester“

Ich wünsche dir so sehr, dass sich meine Stammzellen bei dir genauso wohlfühlen, wie bei mir. Deine Genesungsreise beginnt nun. Ich bin in Gedanken bei dir und sende dir ganz viel Kraft und positive Energie. Ich wünsche dir von tiefstem Herzen, dass du schnellstmöglich wieder gesund wirst. Du schaffst das!!“, waren die berührenden Worte in dem Brief an die Spendenempfängerin. „Ich würde mich freuen, wenn ich durch meinen kleinen Erfahrungsbericht weitere Menschen dazu motivieren kann, sich typisieren zu lassen. Es gibt da draußen Menschen, die brauchen euch. Es ist ein kleiner Aufwand mit wahnsinnig großer Wirkung und der rettet Leben“, sagt der 38-jährige. Ein großer Dank geht an das Team vom Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre.