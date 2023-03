Auf einmal Buch-Autorin: Ingrid Nedwall

Fleißige Instagram-Nutzer und Buch-Affine kennen sie bestimmt schon, Ingrid Nedwall. Oder besser: Sally Nolan – das Pseudonym, unter dem Nedwall schreibt. Die 37-Jährige betreibt auf der Sozialen Netzwerk-Plattform eine Art Buch-Blog. Zuletzt führte sie ihre Liebe zu Büchern so weit, dass sie ihr erstes eigenes Werk veröffentlichte.

Am gestrigen Mittwoch erschien, vorerst „nur“ online, ihr Roman „Die Töchter von Gestüt Brightlead“, eine 350 Seiten umfassende englische Familiensaga. Alles soweit „normal“, mag man meinen, die Geschichte hinter der Geschichte ist aber durchaus interessant.

Die 37-jährige Nedwall kam erstmals 2007 nach Österreich, wie sie der BVZ erklärt. „Aufgewachsen bin ich in Steinamanger, vor 16 Jahren dann zum Studieren nach Pinkafeld gekommen.“ Gemeinsam wohnt sie mittlerweile mit ihrer Familie in Kohfidisch. In den Jahren in Österreich begleitete Nedwall die Liebe zu Büchern.

Seit 2020 tut sie die, vor allem in den sozialen Netzwerken, kund – etwa mit besagtem Instagram-Kanal. Den Startschuss für ihr erstes Buch gab allerdings ein Facebook-Post. „Das war 2021, da sah ich einen Aufruf des Verlags Lübbe, wo zum Mitmachen animiert wurde. Konkret konnte man dort Leseproben einsenden, die Gewinner bekamen die Chance auf einen Verlagsvertrag.“ Und wie es der Zufall oder in diesem Fall das Können wollte, war Nedwall eine der Siegerinnen. Insgesamt soll ihr erster Band drei Werke umfassen.

Abseits der Tatsache, wie sie zum Schreiben gekommen ist, wohl am interessantesten an Nedwalls Story: Ihre Bücher sind freilich auf Deutsch geschrieben, als gebürtige Ungarin jedoch nicht selbstverständlich. Wie sie das macht? „Ich hatte schon in der Schule Deutsch und dadurch, dass ich viel lese, ist mein Wortschatz groß.“ Wer weiß, wo sie dieser künftig noch hinführt – der Start ist jedenfalls gemacht!

