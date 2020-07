Mit dem Projekt „pro mente Auszeit“ baut pro mente Burgenland sein Angebot weiter aus. Dazu wurde am Csaterberg und am Eisenberg je ein Kellerstöckl erworben, diese werden nun renoviert und umgebaut. „pro mente Auszeit“, so der Projektname, soll ein Angebot schaffen, wo Menschen Zeit und Urlaub in ruhiger Umgebung verbringen können. Langfristig sollen mit diesem Projekt drei Teilzeitmitarbeiter angestellt werden. Das Land Burgenland unterstützt das Projekt mit insgesamt 32.500 Euro.

Zwei Schulen arbeiten am Projekt mit

In das Projekt mit eingebunden sind Landesberufsschule Pinkafeld und die Fachschule für Keramik und Ofenbau in Stoob. Schülerinnen und Schüler helfen bei den Umbauarbeiten mit und sammeln wertvolle Praxis. „Durch die beiden Projekte schafft man Inklusion und Integration der Klientinnen und Klienten in die Arbeitswelt. Darüber hinaus werden durch das Projekt Lehrlinge ausgebildet“, erklärt Landesrat Christian Illedits und meint weiter: „pro mente Burgenland engagiert sich seit dem Jahr 2000 für psychisch Erkrankte und psychosozial benachteiligte Menschen und ist ein wertvoller Partner des Landes bei der Betreuung psychisch kranker Mitmenschen. Kompetenz und Verlässlichkeit zeichnen pro mente aus.“ Um die Angebotspalette für Menschen mit Behinderung weiter auszubauen und zu erweitern, erstellt das Land Burgenland gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien einen umfassenden Bedarfsplan. „In einem partizipativen Prozess entsteht dieser Bedarfsplan, dadurch werden die Betroffenen aktiv eingebunden und können Einfluss auf die sie künftig betreffenden Regelungen nehmen“, so Illedits.

Das Kellerstöckl am Csaterberg ist eine Dependance des pro mente Wohnhauses Kohfidisch. „Oft trauen sich psychisch Kranke keinen Urlaub zu, oder können sich keinen Urlaub leisten. Das Projekt ,pro mente Auszeit‘ soll ein Angebot schaffen, wo Menschen Zeit in ruhiger Umgebung verbringen können, den Urlaub üben können“, erklärt Eva Blagusz von pro mente Burgenland. Bei Problemen können Klientinnen und Klienten, die das Kellerstöckl nutzen, in das Wohnhaus zurück. Das Stöckl wird Klienten von pro mente Österreich zur Verfügung stehen. Die Verwaltung und Vermittlung erfolgt über pro mente Burgenland. Mit den Umbauarbeiten wird in den nächsten Tagen begonnen. Seitens des Landes wird das Projekt mit 10.000 Euro unterstützt.

Das Kellerstöckl „Eisenberg“ wurde von der pro mente Ost Errichtungs GmbH erworben und wird nach der Renovierung das erste 100 Prozent barrierefreie Kellerstöckl im Südburgenland sein. Das Projekt ist noch in der Planungsphase und wird vom Land mit rund 22.500 Euro gefördert.