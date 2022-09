Handwerk, Brauchtum und Genuss am Schloss

Werbung Oberwart Anzeige ASVÖ Familiensporttag am 30. September

Nächstes Wochenende ist es wieder so weit im Schloss Kohfidisch: Kramuri findet statt. Hier trifft sich Handwerk, Brauchtum, Genuss, Inspiration, Kulinarik und vieles mehr. Das diesjährige Motto lautet „Märchenhafter Wald“. „Der rote Teppich wird vor dem Wald ausgerollt und der grüne Lebensraum und alles, was wir an ihm lieben wird gefeiert“, freuen sich die Veranstalterinnen Sarah Keil und Tina Schabhüttl.

Heuer können Besucherinnen und Besucher unter besonders vielen Bäumen im Topf wählen. Außerdem gibt es Sträucher mit besonderer Herbstfärbung, attraktive Rindengehölze, Pilze, einen Apfelmarkt, schmackhaftes Obst und Gemüse zum Kochen und Einlagern, Kräuter, Gewürze, Blumenkränze und Sträuße.

Für alle Freundinnen und Freude der Handwerkskunst zeigen Drechsler, Löffelschnitzer, Korbflechter und Bürstenmacher was aus Holz, Ruten und Reisig entstehen kann. Vom Messergriff bis zum Schreibgerät, von der Brotdose bis zur Schüssel gibt es am Kramuri Handgeschnitztes und Handgedrechseltes in seiner schönsten Form zu sehen. Traditionelles Handwerk in seiner schönsten Form trifft auch heuer wieder beim Kramuri auf modernes Design.

Auch kulinarisch wird wieder einiges geboten: Vom Klassiker Langos, bis zum Baumkuchen, Mehlspeisen, Strudeln und südburgenländischen Weinen darf nichts fehlen. Nachmittags gibt es auch wieder musikalische Unterhaltung. Apropos Unterhaltung — am Sonntag, dem 25. September (ab 15 Uhr) unterhalten Autorin Martina Parker und Uschi Zezelitsch mit einer Redung zum Thema „Morden und Heilen“.

