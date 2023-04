Anders gut

Die Inform polarisiert seit Jahrzehnten in der Region. Waren es zu Beginn die Blütezeiten, wo nicht nur die besten Geschäfte auf der Messe abgeschlossen, sondern auch die legendären Feste in Wein- und Bierzelt gefeiert wurden, so waren es in den letzten Jahren die wohl weniger geglückten Versuche, den Festzeltcharakter wiederzubeleben. Im Vorjahr kam dann ganz das Aus für den Vergnügungspark samt Festzelt. Ein Umstand, der wieder für viel Gerede und beim Veranstalter für Kopfzerbrechen sorgte. Heuer will man das Volksfest neu beleben. Mit im Boot, Oberwarts Event-Ikone Reinhard Kracher und der SVO. Ihr Plan: ein kleines und feines Festzelt mit Schmankerl und Musik aus der Region. Die Idee ist gut, der Plan trotzdem mutig. Was man aber unbedingt braucht, um jetzt erfolgreich zu sein, sind die Besucher, die dem Neuanfang eine Chance geben müssen. So, wie die Inform in den 90er-Jahren war, wird sie nicht mehr werden, aber anders muss nicht immer schlecht sein.

