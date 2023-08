Der Leitwolf geht voran

Wölfe, die in freier Wildbahn leben, haben eine ähnliche Familienstruktur, wie der Mensch. Hierarchien entstehen nur in Zoos und Wildparks, wenn junge Wölfe nicht abwandern können, um sich ein eigenes Revier zu suchen. Am Emmerich Gyenge-Platz im Herzen von Oberwart haben sich vornehmlich ältere Menschen angesiedelt. Und Hans Robeischl ist ihr Leitwolf. Einer der den Kopf hinhält, und einer, der seine Stimme erhebt, wenn Gefahr in Verzug ist. Und die geplante Billa-Schließung bedeutet höchste Gefahr. Wenn nicht mobile Senioren nicht mehr einkaufen gehen können, verlieren sie an Lebensqualität. Und mit dieser Lebensqualität verlieren sie an Lebensfreude. Das ist ein Teufelskreis. Hans Robeischl hat den Ernst der Lage sofort erkannt. Ein Leitwolf zu sein, hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Das weiß er. Und dieses Vertrauen entsteht über gemeinsame Werte.

Hier geht es um ein Leben in Würde. Das haben sich ältere Menschen verdient. Sie haben ein Recht darauf. Das ist von Gott gegeben.