Die medizinische Grundversorgung in der Stadt ist in Gefahr. Klingt schlimm, ist auch so, denn bereits zum vierten Mal in Folge gab es für eine, von der Ärztekammer ausgeschriebene Kassenarztstelle für einen Allgemeinmediziner, keinen Bewerber.

Was man jetzt macht? So lange ausschreiben, bis sich ein Bewerber meldet. Mit 1. April wird sich eine Besetzung der Stelle — auch wenn die nächste Ausschreibung erfolgreich sein sollte — nicht mehr ausgehen und dann tritt das ein, was man in Oberwart bislang noch nicht kannte: Dann werden nämlich nur mehr drei Kassenärzte für Allgemeinmedizin für die rund 8.000 Einwohner der Stadt zuständig sein.

Die Ärztekammer spricht von einer mittlerweile brenzligen Lage, die Stadt hingegen, hat noch kein Rezept in der Tasche, in welcher Form man die Arztsuche unterstützen könnte. Dabei wäre es jetzt 5 vor 12 aktiv zu werden, denn die optimale medizinische Versorgung sollte sehr wohl auch im Interesse der Stadt liegen.