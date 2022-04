An der Zeit

Das 2004 in Oberwart ins Leben gerufene Streetwork Projekt ist 2015 vom Trägerverein „Rettet das Kind“ aufgrund Differenzen mit der Stadtgemeinde Oberwart gescheitert. Hauptgrund war die Finanzierung des Projekts.

Mit dem gemeindeübergreifenden Pilotprojekt „Offene Jugendarbeit“ in Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf, welches bereits in Pinkafeld gestartet ist und vom Land Burgenland gefördert wird, schafft man jetzt erneut eine Anlaufstelle für Jugendliche. Man will Projekte und Veranstaltungen auf die Beine stellen, um die Freizeitgestaltung noch stärker zu attraktiveren.

Vor allem will man in Oberwart aber die Bereiche Streetwork sowie Jugendraum stärker in den Fokus rücken. Ein längst überfälliger Schritt, den man hier geht. Denn das Aufstellen eines Basketballkorbes ist längst nicht das einzige Bedürfnis, das die Jugend von heute hat, um sich in einer Stadt zu Hause zu fühlen - vor allem nicht jene Jugendliche, bei denen der Schuh ganz woanders drückt.