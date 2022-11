Berechtigt?

In Oberwart sorgte das Vorpreschen der neuen SPÖ-Spitze für Unmut beim Ortschef.

Das Team rund um Vize Michael Leitgeb hat ihre Vorschläge für das Budget nicht zuerst dem Ortschef, sondern der Öffentlichkeit mitgeteilt. Rosner sieht sich im Vertrauen missbraucht.

Politisch kann man der SPÖ mit ihrer Aktion nichts vorwerfen. Dem gegenüber steht aber die konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat und die hat man damit nicht gezeigt, vor allem, wenn man bedenkt, dass man aufgrund des Kräftemessens mit der ÖVP gleich auf ist.

Heikel wird es aber auch, wenn man auf die finanzielle Lage der Stadt schaut. Mit steigenden Personal- und Energiekosten ist man in einem Ausmaß konfrontiert, das seinesgleichen sucht.

Das Korsett und somit auch die Investitionen in Projekte muss man deutlich enger schnallen und dann hat man seitens der SPÖ was versprochen, was man nicht halten wird können.