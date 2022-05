Besser als nix

In der Vorwoche macht OSG-Obmann Alfred Kollar mit der Ankündigung, Baustopps aufgrund der Preissteigerungen und Lieferengpässe zu verhängen, von sich reden.

Diese Woche präsentiert er ein Projekt für ein Dorf in der Stadt und in den nächsten Tagen den Umbau des ehemaligen OSG-Hauptgebäudes in der Rechten Bachgasse in Oberwart.

Aber wie geht das, wenn die Leistbarkeit für Kunden und die Wirtschaftlichkeit für Unternehmen aktuell nicht gegeben ist? Einfach.

Kollar und somit auch die OSG eröffnen ein völlig anderes Tätigkeitsfeld für das Unternehmen — weg vom sozialen Wohnbau und hin zum Bau von Reihenhäusern.

Als Unternehmen, welches die Verantwortung von über 100 Mitarbeitern trägt, für den Wohnraum für rund 40.000 BurgenländerInnen sorgt und 2.500 Arbeitsplätze in der Baubranche absichert, der einzige Weg, den man gehen kann. Die soziale Verantwortung gibt man damit zwar ein Stück weit aus der Hand, aber den Kopf in den Sand zu stecken wäre fatal.