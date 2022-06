Das liebe Geld

Mit der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Nacken und vielen Projekten auf der To-Do-Liste, muss sich VP-Stadtchef Georg Rosner in tiefrote Gewässer bewegen, samt seiner Fraktion. Will man den Bildungscampus umsetzen, dann braucht man als Stadtgemeinde einen großen Patzen an Förderungen, um das Projekt finanziell zu stemmen.

Und hier kommt Landeshauptmann und Wahl-Oberwarter Hans Peter Doskozil ins Spiel, der für dieses finanzielle Zuckerl durch zusätzliche Bedarfszuweisungen sorgen kann. Sagen will es freilich niemand, aber ohne die Kooperationsvereinbarung mit der Projektentwicklung Burgenland GmbH, die der mehrheitlich schwarze Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung beschließen will, wird es finanziell sauer für die Stadt werden.

Viel Diplomatie ist hier auch im Spiel und da wiederum behauptet sich Rosner, der die PEB zwar als Begleitung arbeiten lässt, den Auftrag für den Bau des Campus aber noch nicht vergeben will.