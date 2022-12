Doppelter Kraftakt

Vom Ort zur Metropole des Südburgenlandes: Die Stadtgemeinde Oberwart hat im Dezember die 8.000-Einwohner-Marke geknackt.

Viele werden sich die Frage stellen, warum das so lange gedauert hat. Fast 20 Jahre nämlich, um ein 20-Prozent-Plus bei den Einwohnerzahlen zu vermelden und die magische Zahl zu überschreiten.

Was allerdings auffällt, die Stadt ist den letzten 20 Jahren doppelt so schnell gewachsen, als in den 20 Jahren davor, aber deutlich langsamer als vergleichbare Städte im Norden des Burgenlandes.

Das liegt einerseits daran, dass man nicht mehr zum Speckgürtel Wiens zählt und andererseits auch daran, dass man ohne Zugverbindung bei Pendlern einen extremen Nachteil hat.

Die Konsequenz, um auch in Zukunft zu wachsen? Es braucht die doppelte Kraftanstrengung aller Partner aus Politik und Wirtschaft, um als Kleinstadt weiterhin attraktiv für Zuzügler zu bleiben.