Ein Ansatz

Das Thema Parkflächen ist in Oberwart ein sehr heikles. Große Stellflächen in der Innenstadt, wie jene hinter dem Hochhaus oder bei der Rotunde gibt es zwar, dort aber einen freien Parkplatz zu finden ist schwer, vor allem am Mittwoch beim Wochenmarkt.

Immer wieder sind es dann Anrainer oder Mitarbeiter von Ämtern oder Banken, die sich über die mangelnden Parkflächen ärgern. Ein Umstand, der durchaus nachzuvollziehen ist. Das Problem ist allerdings historisch gewachsen, da man in der Vergangenheit versäumt hat, genügend Parkflächen vor allem für Mieter zu schaffen.

Schaut man in Städte, wie Fürstenfeld oder Hartberg, muss man erkennen, dass Oberwart mehr als großzügig mit seinen wenigen Parkplätzen umgeht. Zwar hat man im Bereich des Krankenhauses schon auf eine gebührenpflichtige Kurzparkzone gesetzt, im Bereich der Innenstadt tut man das weiterhin nicht. Sollte man vielleicht, um den Diskussionen einen Schranken vorzuschieben.