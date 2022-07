Ein Fauxpas

Noch nicht einmal in Kraft getreten, sind die neuen Bebauungsrichtlinien der Stadt Oberwart schon wieder obsolet. Für die gab es nämlich von der Raumordnung des Landes eine Rüge, die dafür verantwortlich war, dass man den Beschluss aufheben musste. Die Verordnung hätte zu viel gesetzesfreien Raum gelassen. Für die Stadt heißt es jetzt: Zurück an den Start, um neue Richtlinien auszuarbeiten. Derweilen setzt man auf die alten Bebauungsrichtlinien.

Dass man schlampig gearbeitet habe, wollte man seitens der Stadtpolitik nicht hören. Dass man aber schon früher auf die löchrige Verordnung reagieren hätte können, vor allem bevor man sie im Gemeinderat beschließt, muss man sich jetzt aber gefallen lassen. In Zeiten des Wahlkampfs eigentlich ein „aufgelegtes Thema“, um der Ortschef-Fraktion die Schuld in die Schuhe zu schieben. Nicht so in Oberwart, da reagiert das Verständnis. Vielleicht, weil es ein kollektiver Fauxpas des nicht Hinschauens war?