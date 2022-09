Im Juni stand die Martin Flugrettung als Sieger der Neuausschreibung der Flugrettung fest. Der ÖAMTC klagte gegen diese Entscheidung beim Landesverwaltungsgericht. Während die Suche nach einem Betreiber für die Flugrettung also zurück an den Start geht, geht der Einsatzbetrieb des Notartzhubschraubers Christophorus 16 täglich weiter.

Am 21. September hat man im heurigen Jahr den bereits 1.000 Einsatz absolviert und ist am besten Weg den Einsatzrekord aus dem Jahr 2018 zu übertreffen. Ein Umstand, der wieder einmal zeigt, wie unerlässlich die Flugrettung im Südburgenland ist.

Emotional betrachtet, hat das Thema, durch die Wirren um die Neusausschreibung und den politischen Schlagabtausch (Stichwort: Sonderlandtag), auch in der Bevölkerung an Brisanz zugenommen. Bedeutend ist auch in Zukunft nur, dass man sich auf die Retter aus der Luft verlassen kann. Daran ändern weder Gerichtsentscheidung noch Neuausschreibung etwas.