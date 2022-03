Ein Sieg für die Natur

Der Schlosspark in Jormannsdorf darf also Schlosspark bleiben. Eine gute Nachricht in Zeiten wie diesen, wo die Bebauung immer mehr zunimmt und wertvolles Grün verschwindet.

Der Weg dahin war kein einfacher, aber für Herbert Rehling und Gernot Nicka kein unüberwindbarer, denn mit ihrer Unterschriftenliste, knapp 600 an der Zahl, haben sie mitunter den Grundstein für den Erhalt gelegt.

Auch die Bezirkshauptmannschaft Oberwart hat das Ansuchen einer Rodungsbewilligung abgelehnt. Das Landungsverwaltungsgericht Burgenland hat letztendlich mit seinem Entscheid, dass der Schlosspark Kultur- und Umweltobjekt höchsten Ranges ist und wiederbelebt werden kann, die Causa endgültig geklärt.

Seitens der Gemeinde will man nun mit dem Eigentümer klären, wie man das Gebäude verwerten könne. Der größte Sieger ist aber die Natur, die bleiben kann, wie sie ist.