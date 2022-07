Einfach tun!

Ziemlich genau vor vier Jahren rollte eine erste Welle der Hilfsbereitschaft über den Bezirk, als Stammzellen für den damals knapp zweijährigen Leonhard gesucht wurden.

Exakt um die selbe Zeit vor zwei Jahren war es dann schon eine Lawine der Hilfsbereitschaft. Der Anlas derselbe: Die Suche nach geeigneten Stammzellen für die an Leukämie erkrankte Lisa Schuh, deren offener Umgang mit ihrer Krankheit bis heute für viel Bewunderung sorgt.

In wenigen Tagen, nämlich am 23. Juli, wird man in Bad Tatzmannsdorf erneut die Möglichkeit einer Typisierung haben, denn jetzt ist es Franz Nicka, dessen Leben von einer Stammzellenspende abhängt.

Seinen genetischen Zwilling zu finden ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und genau daher ist es umso wichtiger, dass so viele Menschen wie möglich, die Gelegenheit nützen, um zum Lebensretter zu werden.

Jeder kann helfen, man muss es nur tun. Vielleicht mit dem Gedanken, dass es einen auch selbst treffen könnte.