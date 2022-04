Erst denken …

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“ eine Redewendung, die aus dem Sprachgebrauch fast nicht mehr wegzudenken ist. Ein Spruch, der aber auch exakt auf die Arbeit von GemeinderätInnen zutrifft. In Litzelsdorf hat der Landesrechnungshof in seinem kürzlich erschienen Prüfbericht Unstimmigkeiten im Finanzhaushalt festgestellt. Jetzt muss man als Gemeinderat kein Finanzwissenschafter sein, aber hätte und so argumentierte in der Causa Litzelsdorf auch der Direktor Landesrechnungshofes, der Prüfungsausschuss mit mehr Akribie gearbeitet, wären die Fehler aufgefallen. Nachdem im Hinblick auf die Gemeinderatswahl im Herbst derzeit überall Kandidaten gesucht werden, sollte man sich als „Kommunalpolitiker“ aber schon vor Amtsantritt bewusst sein, welch verantwortungsvollen Aufgabe man sich stellt und da ist nicht nur vom Aufzeigen die Rede, wenn die Straße vor der Haustüre eine neue Asphaltschicht bekommen soll.

Prüfbericht Missstände in Litzelsdorf geortet