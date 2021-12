Erwartungen!

Über die schwierige Suche nach Allgemeinmedizinern auf dem Land ließen sich mittlerweile Bücher schreiben. Fast kein Bürgermeister einer kleinen Gemeinde kennt das Problem nicht: Verabschiedet sich der Hausarzt in den Ruhestand, braucht es einen Kraftakt, um einen neuen zu finden. Oftmals auch die finanzielle Unterstützung der Gemeinden.

Dass dieses Problem bislang eher in den Kommunen bestanden hat, ist somit nicht ungewöhnlich. Viel mehr verwunderlich ist jetzt aber, dass sich auch in Städten, wie sie Oberwart eine mit über 8.000 Einwohnern ist, die Suche nach Allgemeinmedizinern für Kassenstellen gestaltet, wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Bereits zum zweiten Mal konnte eine Stelle in der Stadt Oberwart nicht besetzt werden, die mit April frei wird. Was heißt das jetzt für die Stadt? Sich mit dem neuen Thema auseinandersetzen, denn die Menschen brauchen die Versorgung und Ärzte brauchen dafür Anreize.