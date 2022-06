Es krankt!

Die Suche nach einem weiteren Kassenarzt für Allgemeinmedizin in der Stadt Oberwart spitzt sich zu. Eine siebente Ausschreibung ist kürzlich wieder ohne Erfolg geblieben. Das System krankt gewaltig.

Schlechte Kassentarife im Burgenland — die niedrigsten in ganz Österreich — sind für die Ärztekammer der Grund für den drohenden Versorgungsmangel. Anders als in Jennersdorf, wo man schon seit Jahren das Problem kennt, Kassenstellen nicht besetzten zu können, ist in Oberwart, die brenzlige Lage noch nicht angekommen.

Mit knapp 8.000 Einwohnern und nur drei Kassenärzten steuert man auf ein akutes Problem hin. Kurzfristig lässt es sich lösen, dass sich drei Mediziner um die Versorgung von 8.000 Menschen kümmern, aber eine Dauerlösung ist das nicht.

Es ist ein Kraftakt, den man als Stadt stemmen muss, ein Kraftakt, zu dem man auch verpflichtet ist und hier geht es nicht nur darum, finanziell tief in die Tasche zu greifen, sondern die Versorgung zu sichern.