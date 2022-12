Freies Spiel

Nach der Gemeinderatswahl weht im Oberwarter Gemeinderat ein anderer Wind. Ein Rauerer auf jeden Fall. Das hat aber nicht nur mit den geänderten Mehrheitsverhältnissen (ÖVP 12, SPÖ 12, FPÖ 1) zu tun, sondern vor allem mit der neu aufgestellten SPÖ, die eine neue Art von Diskussionskultur an den Tag legt. Jene Zeiten, in denen die ÖVP alleine bestimmen konnte, sind vorbei und das machte sich bei der jüngsten Debatte um die Installierung von Ausschüssen bemerkbar.

Aber auch seitens der ÖVP zeigt man sich trotz des erstarkten Koalitionspartners nicht minder geschickt und pocht ebenfalls auf Durchsetzungsvermögen. Als Zünglein an der Waage ist es aber FPÖ-Gemeinderat Christian Benedek, der die Entscheidungen in der Hand hat und das er sich hier nicht auf eine Seite schlagen lässt, zeigte die jüngste Sitzung. Was die geänderte Mehrheit auch zeigt: die Kompromissbereitschaft hat Einkehr gehalten. Im Sinne der Demokratie die beste Lösung.