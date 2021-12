Füreinander!

2014 im Mittelburgenland aus der Taufe gehoben, hat sich die Nachbarschaftshilfe Plus in Mischendorf, Markt Allhau, Loipersdorf-Kitzladen und Wolfau zu einem unverzichtbaren Teil im gesellschaftlichen Leben entwickelt. Mit 1. Jänner kommt mit Pinkafeld eine neue Partnergemeinde dazu. Start des Angebotes an sozialen Diensten — Fahr- und Begleitdienste, Besorgungsservice, telefonische oder persönliche Besuchsdienste oder Spaziergehdienste — soll dann im März sein. Das Sozialprojekt, das aktuell in 21 Gemeinden im Land umgesetzt wird und bei dem rund 700 Ehrenamtliche tätig sind, bringt in einer Stadt, wie Pinkafeld natürlich andere Voraussetzungen mit sich. Mangelnde Mobilität und zunehmende Vereinsamung sind aber auch in größeren Städten Problemfelder, derer man sich dringend annehmen muss. Denn gerade hier ist es oft noch schwerer, Hilfe zu bekommen, weil die Anonymität größer ist.