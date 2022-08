Grundstein ist gelegt

Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse in der Vorsaison war das Ziel des SC Bad Tatzmannsdorf schnell klar: Der direkte Wiederaufstieg soll gelingen. Das zeigte sich bereits in der Kaderzusammenstellung. Nicht nur „Königstransfer“ Patrick Bürger wurde getätigt, auch sonst verstärkten sich die Tatzmannsdorfer richtig gut – etwa mit den Legionären Luka Grgic und Dorian Puretic oder auch Roman Wenzel, der quasi vom Karriereende zurückkehrte und jetzt seinen Heimatverein wieder raufschießen soll.

Nach zwei gespielten Runden läuft alles auf Schiene; speziell beim 4:0 in Hochart machte sich die Qualität des Titelanwärters in Form von drei Freistoßtoren bemerkbar. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel: Der Grundstein für die Mission Wiederaufstieg ist so gelegt. Freilich ist noch ein weiter Weg zu gehen, bringt die Elf von Joachim Postmann aber nur annähernd ihr Potenzial auf den Platz, wird sie wohl auch in Zukunft nur schwer zu schlagen sein.