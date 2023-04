2. Liga Süd: Chance mit Vorbildern

Der USV Rudersdorf marschierte im Vorjahr vorne weg und auch der SV Güssing war vor den beiden Corona-Annullierungen in der Saison 2018/19 nicht zu stoppen. Die 2. Liga Süd war aber oft ausgeglichen und spannend, doch so wie in diesem Jahr war es auch noch nie. Alleine am Wochenende gab es von acht Spielen sechs (!) Punkteteilungen und der Spitzenreiter von der SpG Edelserpentin liegt „nur“ zehn Punkte vor dem Tabellenzehnten aus Stegersbach. Alleine Herbstmeister Grafenschachen holte in sechs Rückrundenspielen nur vier Pünktchen und hat dennoch weiter nur fünf Zähler Rückstand auf Platz eins. Mit zwei, drei Siegen in Folge wäre man aufgrund der Liga-Ausgeglichenheit plötzlich mittendrin im Burgenlandliga-Aufstiegsrennen. Sicher: Nicht jeder Verein will nach oben, aber die Chance auf die Landesliga ist groß wie nie. Als Vorbilder dienen Rudersdorf oder auch Güssing. Dort hat man den Gang trotz heurigem Abstiegskampf auch nie bereut.