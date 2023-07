Baustopp bringt Erkenntnis

Man muss sich schon auf den Kopf greifen, wenn man vom Baustopp für das Wohnprojekt neben dem Irish Pub Tamdhu in Oberwart hört. Während der Bauarbeiten ist man seitens der Baufirma Konstruktiva draufgekommen, dass es statische Probleme gibt und eine Aufstockung des Gebäudes unter den geplanten Umständen nicht möglich ist. Dies bestätigt auch ein zweites in Auftrag gegebenes Gutachten. Die Neue Eisenstädter, die der Wirtschaftskammer besagten Altbestand abgekauft hat, will das Projekt neu überdenken. Auch, weil man ständig dabei ist, den Markt zu sondieren und Büroflächen eher gefragt sind, als Wohnflächen. Und genau hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Denkt man an die Proteste des benachbarten Lokals, welches durch die Wohnungen negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb gefürchtet hat, dann ist jetzt viel Geld, Energie und Zeit für ein Projekt vergeudet worden, welches dann nicht in der Form umgesetzt wird. Und das zeigt auch wieder einmal, dass Macht nicht immer der richtige Weg zum Ziel ist.