Beispielhaft

Noch nicht einmal fertig, ist schon die Rede vom Ausbau des neuen Krankenhauses in Oberwart. Konkrete Pläne will man seitens der Gesundheit Burgenland freilich noch nicht verraten, aber ist der Altbestand einmal Geschichte – der Abriss startet 2024 –, dann liegt ein Ausbau des modernsten Spitals des Burgenlandes auf der Hand. Und mit Ausbau muss nicht zwingend die Erweiterung des Gebäudes gemeint sein, sondern die Nutzung der vorhandenen Flächen rund um das neue Spital. Denn damit hat man den Weg für die Entwicklung eines Gesundheitscampus geebnet. Dass das Land vieles unternimmt, um dem Ärzte- und Pflegemangel entgegenzuwirken, zeigt sich, ob bei den Medizin-Stipendien oder den höchsten Gehältern für Ärzte im Spitalsdienst in Österreich. Der Standort Oberwart kann in Zukunft jedenfalls eine größere Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen, also warum nicht auch medizinisch hochkarätiger Ausbildungsplatz oder Wissenschaftsstandort sein? Und spätestens dann ist das Projekt ein Paradebeispiel für ganz Österreich.