Bitte keine Klischees

Der Stadtpark in Oberwart hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Zuerst stand ein Musikpavillon drinnen, wo Konzerte über die Bühne gingen. Doch das hat so manchen Oberwarter gestört. Dann wurde der Park zum Kulturpark. Mehr Schottergrube als grüne Insel, die sonntags schon wieder für Konzerte genutzt wurde. Doch auch damit war man in Oberwart nicht allzu glücklich. Und heuer wurde der Park aufwendig umgestaltet. Doch für Gesprächsstoff sorgt der 1,6 Millionen Euro teure Stadtgarten aus einem ganz anderen Grund. Jetzt wird der hohe Migrantenanteil im Park kritisiert. Der zweifelsfrei gegeben ist. Doch vielleicht liegt es daran, dass viele Migranten keinen oder einen schlecht bezahlten Job und somit einen schlechteren Wohnungsstandard haben. Vielleicht liegt es daran, dass es zum Lebensgefühl in südlichen Ländern zählt, Freizeit im Park zu verbringen. Mit Angst vor fremden Gesichtern hat das in Oberwart auch zu tun. Aber mehr mit Trittbrettfahren und vorgefertigten Klischees. Das ist nicht fair.