Burgenlandliga: Süden kämpft um die Attraktivität!

Das Saisonfinish rückt immer näher. Auch in der Burgenlandliga, in der Oberwart eine überragende, Pinkafeld eine gute und Kohfidisch eine annehmbare Saison spielt. Bleiben aus südlicher Sicht Markt Allhau, Rudersdorf und Güssing über. Diese drei kämpfen noch gegen den 2. Liga-Abstieg. Allhau hat es mit einigen direkten Duellen selbst in der Hand, während das schlechteste Blatt in Güssing liegt. Möglich ist es, aber die Tendenz und die Stimmungslage sprechen eher gegen einen Burgenlandliga-Verbleib. Auch Rudersdorf läuft die Zeit davon und eigentlich ist es der USV, der das Südburgenland retten „muss“. Ein Absteiger wäre bitter, aber noch irgendwie im Rahmen. Ein Zweiter wäre sportlicher Horror. Denn dann gäbe es wohl nur vier Süd-Vertreter – Pinkafeld, Kohfidisch fix, Allhau mit Abstrichen und der kommende 2. Liga Süd-Meister. Für die Attraktivität wäre das ein herber Dämpfer. So gesehen geht es derzeit tatsächlich um den gesamten Landessüden!