Der Park als Zankapfel

Der Stadtpark in Oberwart war schon immer ein Aufreger. Was dem einen Recht ist, gefällt dem anderen gar nicht und umgekehrt. Der Aufschrei war groß, als der alte Park im Jahr 2001 zum Kulturpark wurde, was dem damaligen Bürgermeister Michael Racz postwendend viel Kritik einbrachte. „Schottergrube“ war noch der harmloseste Ausdruck, mit dem sich die Fraktionen im Gemeinderat beschäftigten musste.

Dann kam Georg Rosner und wollte Oberwart schöner machen. Beim Park ließ er die Bevölkerung mit bestimmen und als dann die ersten Baumaschinen auffuhren, ging der nächste Schrei durch die Menge. Kritiker sprachen von einer „Betonwiese“, Rosner beruhigte und behielt Recht. Der Stadtgarten ist stimmig und funktionell. Ein Platz mit Potential zum Ort der Begegnung, der er aber erst werden muss.

Ein Bühne für kleinere Konzerte wie einst am Sonntag Nachmittag fehlt trotzdem. Mit Musik und Ambiente. Anrainerbeschwerden inklusive, denn manche jammern aus Gewohnheit immer.