Die Ziele sind richtig hoch

Die Bilanz der burgenländischen Leichtathleten bei der Staatsmeisterschaft kann sich mehr als sehen lassen. Zwei Goldene, zwei Silberne und eine Bronzemedaille – eine beachtliche Ausbeute, wenn man bedenkt, dass vor nicht allzu langer Zeit Stockerlplätze eine Seltenheit waren. Der Anspruch ist gestiegen. Nicht nur die Ausbeute an Edelmetall belegt dies. Sondern viel mehr auch die Reaktion von Niklas Strohmayer-Dangl, der von einem schwachen Lauf über 400 Meter Hürden sprach, trotz zweitem Platz. Selbst über Gold hätte er sich in der gelaufenen Zeit nicht so richtig freuen können. Für den 21-Jährigen zählen Zeiten aktuell mehr als nationale Medaillen, weil nur über die kann man international auch in der Spitze andocken. Der Erfolgshunger der burgenländischen Sportler ist also noch lange nicht gestillt, selbst wenn man national ganz vorne mit dabei ist. Die Ziele, die man hat, sind aber noch höher und deshalb ist es auch gut, wenn man sich noch nicht mit Staatsmeisterschafts-Edelmetall zufrieden gibt.