Der Fall jenes Mitarbeiters der Stadtgemeinde Pinkafeld und sein zweites berufliches Standbein als Geschäftsführer einer Immobilienfirma und einer Bau- und Projektmanagementfirma, sorgt nach einem Grundstückskauf für Aufregung. Der Fall wirft die Frage auf, inwieweit die Arbeit im öffentlichen und privaten Bereich miteinander vereinbar sind.

Er habe bei seiner Einstellung seine Nebentätigkeiten bekannt gegeben, auch sei er nur halbtags bei der Gemeinde angestellt gewesen und sei seiner Meldepflicht immer nachgekommen. Nicht nur dieser Grundstückskauf stößt einigen Gemeindepolitikern sauer auf, sondern auch die Tatsache, dass besagter Mitarbeiter — der in der Gemeinde für Ausschreibungen zuständig ist — mit seiner Privatfirma den Zuschlag für zahlreiche Projekte erhalten hat. Auch, wenn die Firma die Aufträge als Bestbieter erhalten haben sollte, bleiben hier eine schiefe Optik und ein fahler Beigeschmack. Das sieht auch die Abteilung 1 - Personal des Landes Burgenland so, wenn sie sagt, dass die Nebentätigkeit mit dem Dienstverhältnis bei der Gemeinde nicht vereinbar ist. Hier wäre wohl in Zukunft mehr Sorgfalt bei der Auswahl der Mitarbeiter angebracht.