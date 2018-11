Die Volksschule in Oberwart steht vor spannenden Zeiten. Der geplante Neubau der Bildungseinrichtung in der Schulgasse — in der Nähe der anderen städtischen Schulen — wird die Stadtpolitik in den nächsten Jahren beschäftigen. Sowohl ÖVP, als auch die SPÖ — deren Forderung schon seit Jahren besteht — haben sich bereits klar für einen Neubau positioniert. Wobei sich in diesem Fall natürlich schon die Frage nach den Kosten stellt – ein Projekt in dieser Größenordnung wird den Stadthaushalt auf Jahre hinweg belasten. Auf lange Sicht gesehen würde ein Neubau vermutlich auch mehr Sinn machen als ein Zubau an eine bestehende Bildungseinrichtung. Denn einige Volksschulen rund um Oberwart kämpfen mit sinkenden Schülerzahlen, mittelfristig könnte die Volksschule in Oberwart also tatsächlich zu einer „Schule der Region“ werden.

Und obwohl es allen Beteiligten wahrscheinlich lieber wäre, wenn man die Schule schon gestern anstatt morgen neugebaut hätte, kann es sich durchaus bezahlt machen, sich die nötige Zeit für die Planung zu nehmen, denn unterm Strich soll auch das Beste herauskommen — für die Schüler, die Lehrer und die Gemeindekassa.