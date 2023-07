Einfach Nein

Beim Blick auf die Politik des Lebensmitteleinzelhandels kann einem das Lachen vergehen und dafür muss man kein Klimaaktivist sein. Es gibt derart viele Lebensmittelgeschäfte, dass man sich als Bürger nur schwer entscheiden kann, wo man täglich seine Milch kauft. Das Argument beim Bau von neuen Filialen ist immer dasselbe, nämlich die Filialdichte zu erhöhen, um mehr Angebot zu schaffen. In Oberwart sorgen derzeit Pläne von Billa für Kritik. Vor fünf Jahren wurde ein neuer Standort in der Umlegungsstraße eröffnet – nur einen Katzensprung zur Filiale in der Steinamangerer Straße. Seitens Billa hieß es schon damals, dass beide Standorte abgesichert sind. Das hat sich jetzt geändert, denn der Standort in der Steinamangerer Straße soll geschlossen werden. Das Argument, die Dichte ist zu groß. Jetzt braucht man kein Prophet sein, um zu wissen, wie die Causa weitergeht. Billa schließt besagten Standort und sucht um die Genehmigung eines Neubaus in unmittelbarer Nähe an. Aber dann, dann müsste die Stadt nein sagen und nur so würde man dieser falschen Konzernpolitik für immer einen Riegel vorschieben.