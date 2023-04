Einfach tun!

Trotz Rückgängen bleibt der Bezirk Oberwart mit 80 Prozent Kaufkraft-Eigenbindung an der Spitze im Burgenland. Die Stadt Oberwart mit einem Kaufkraftvolumen von rund 50 Millionen Euro die Einkaufsstadt Nr. 1 im Burgenland. Was in Oberwart aber deutlich drastischer im Vergleich zu anderen Innenstädten im Burgenland ist, der Verdrängungswettbewerb — sprich der Rückgang von innerstädtischen Verkaufsflächen im Vergleich zu Verkaufsflächen an der Peripherie — ist deutlich größer. Einerseits ist das damit zu begründen, dass der Einkaufsraum Oberwart/Unterwart als einer betrachtet wird. Andererseits ist das Gewerbegebiet rund um das eo deutlich gewachsen. Das Gefährdungspotenzial für die Innenstadt steigt dadurch deutlich. Ein Umstand, der österreichweit nur schwer aufzuhalten ist, aber der definitiv aufgehalten werden muss. Der Kampf gegen die Leere kann nämlich nur dann gewonnen werden, wenn man auch etwas dagegen tut.