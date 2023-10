Zwei Oberschützer Lehrer-Urgesteine wurden versetzt. Der eine ist ÖVP-Gemeindevorstand in Oberschützen, der Direktor der Sportmittelschule ist SPÖ-Vizebürgermeister in Rechnitz. Wer 1 und 1 zusammen zählt, könnte vermuten, dass da ein politisches Farbenspiel dahinter steckt. Aber das ist ein Gerücht. Offiziell gab es Beschwerden, also musste dienstrechtlich reagiert werden. Von den Eltern kommen diese Beschwerden nicht, denn die sammeln Unterschriften für den Verbleib der Lehrer und drohen sogar an, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen. Und die Eltern verlangen eine Erklärung. Sie können mit Amtsverschwiegenheit nichts anfangen. Sie wollen Klartext, für ihre 10-jährigen Kinder, die beim Wechsel in eine neue Schule vor allem eines brauchen: eine Vertrauensperson. Und wenn ein Erstklassler jetzt sagt, dass er überhaupt nicht mehr in die Schule gehen will, weil er so traurig ist, dann sitzt das tief. Also bitte klärt die Angelegenheit. Es geht um Kinder und Vorsicht: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kinder sind Kinder.